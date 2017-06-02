Уголовное дело возбуждено по факту инцидента с детьми-инвалидами в мурманской чайхоне

02 Июня 2017 года, 17:50

МУРМАНСК/ 2 июня/ БИ-ПОРТ – Следственный комитет усмотрел в действиях персонала чайхоны «Сумах» в Мурманске признаки нарушения прав и свобод человека. Как сообщили в ведомстве, по факту многочисленных публикаций в СМИ о том, что женщин с детьми-инвалидами на колясках не пустили в заведение, возбуждено уголовное дело.

«По данным следствия, днем 28 мая 2017 года работники не пустили в кафе трех мам, дети которых находились в инвалидных колясках», - сообщили в ведомстве.

Уполномоченный по правам ребёнка в Мурманской области Борис Коган сообщил, что ранее руководство чайхоны выразило готовность извиниться перед женщинами. Он также добавил, что готов защищать интересы детей и их родителей в суде.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи 136 УК РФ, – до пяти лет лишения свободы.