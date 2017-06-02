Администрация чайханы «Сумах» публично извинилась

02 Июня 2017 года, 18:40

МУРМАНСК/ 2 июня/ БИ-ПОРТ – Администрация чайханы «Сумах» в Мурманске принесла публичные извинения трём женщинам, которых персонал заведения не пустил с детьми на инвалидных колясках. Письмо, адресованное мурманчанкам, поступило в редакцию «Би-порта».

«Администрация ресторана «Сумах» приносит свои глубочайшие извинения за деятельность своих сотрудников. Мы также как и вы, возмущены действием и бездействием персонала, сообщаем, что виновные в сложившейся ситуации, понесли наказание», - говорится в письме.

Как ранее сообщал «Би-порт», сотрудник, который не пустил женщин в заведение, был уволен.

В письме также говорится, что все предприятия общественного питания, торговли и услуг должны быть доступны для всех людей, в том числе для людей с особенностями. Администрация призывает предпринимателей не ограничиваться лишь подготовкой своих площадей для инвалидов, но и проводить соответствующую работу со своими сотрудниками.

Напомним, следственный комитет по Мурманской области по данному факту возбудил уголовное дело по признакам нарушения прав и свобод человека.