Погода в Мурманске: порывистый ветер и мокрый снег

03 Июня 2017 года, 10:17

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 3 июня/ БИ-ПОРТ – Сегодня на территории региона облачная погода с прояснениями. Ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северный сильный, его порывы будут достигать 14 м/с. Температура воздуха на протяжении дня составит от +3 до +8 градусов.

«3 и 4 июня погоду будет определять циклон, смещающийся с Республики Коми на Архангельскую область и далее на Кольский полуостров. По Мурманской области ожидается порывистый ветер, осадки, преобладающая температура воздуха ночью от -1 до +3 градусов», – сообщил главный синоптик Мурманского гидрометцентра.

На северо-востоке и юге Баренцева моря также сильный ветер: северо-восточный, северный 15-18 м/с.