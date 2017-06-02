В Мурманске тушили подъезд, а в Кандалакше – гараж

03 Июня 2017 года, 11:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 3 июня/ БИ-ПОРТ – В дежурную службу МЧС поступило сообщение о возгорании в первом подъезде дома № 4 по улице Маклакова. На вызов в Мурманске выехало два пожарно-спасательных подразделения. Всего десять человек личного состава и четыре единицы техники.

«Информация поступила 2 июня в 21:45. На седьмом этаже обгорела дверь общего тамбура квартир на площади 0,5 квадратных метров. Причины произошедшего устанавливаются», – рассказали в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Двумя часами ранее пламя охватило гараж в Кандалакше. Для ликвидации возгорания на улице Набережная было направлено одно подразделение. У строения обгорела крыша на площади шести квадратных метров.