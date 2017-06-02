Молодые учёные получили гранты для исследования «зелёной химии»

03 Июня 2017 года, 12:23

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 3 июня/ БИ-ПОРТ – Семь молодых ученых стали победителями проекта «Зеленая химия для жизни». Вручение грантов исследователям состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума 2 июня. Им предстоит воплотить свои идеи в сфере инноваций в жизнь, начиная с создания передовой химии и заканчивая разработкой альтернативных источников энергии.

«Нам нужна химия для искоренения нищеты, для смягчения последствий изменения климата, для защиты прав и достоинства человека. Все это требует внедрения инноваций на каждом уровне и во всех взаимосвязанных процессах. Сегодня я призываю всех молодых исследователей проявлять смелость и совершать новые открытия, чтобы создавать лучшее будущее для всего человечества», – отметила на церемонии награждения генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова.

Впервые за многолетнюю историю ЮНЕСКО подобная инициатива воплощается на внебюджетной основе за счет средств российского бизнеса. Финансирование научных разработок в рамках гранта при содействии Министерства иностранных дел России обеспечивает группа «ФосАгро» совместно с Международным союзом теоретической и прикладной химии. Изначально проект был рассчитан до 2018 года, но в Санкт-Петербурге было объявлено об его продлении до 2021.

«Мы выступили с инициативой о продлении программы еще на три года, ведь благодаря нашим совместным усилиям в рамках «Зеленой химии для жизни» работа по минимизации воздействия на окружающую среду приобретает все большее практическое значение. И я надеюсь, будет приносить положительный мультипликативный эффект всему нашему обществу», – сообщил генеральный директор «ФосАгро» Андрей Гурьев.

За время существования программы на получение гранта претендовали свыше 500 участников. В 2017 году конкурсная комиссия получила 180 заявок и отобрала лучших из Аргентины, Испании, Пакистана, Бельгии и двух десятков других стран. Так, исследование победителя Мохамеда Нейфара из Туниса посвящено разработке органических удобрений для развития сельского хозяйства на его Родине.