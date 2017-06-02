На модернизацию «Адмирала Кузнецова» выделят до 50 миллиардов рублей

03 Июня 2017 года, 14:20

РОССИЯ/ 3 июня/ БИ-ПОРТ – На следующей неделе ведомствам перейдут к «практическому наполнению» плана модернизации авианосца «Адмирал Кузнецов». Предполагается выполнить минимальный объем ремонтных работ, на которые будет выделено до 50 миллиардов рублей. Источник «Интерфакса» отметил, что это небольшое финансирование, если учесть, сколько потратили индийские ВМС на восстановление однотипного крейсера «Викрамадитья». Его восстановление, по оценкам экспертов, обошелся стране в 2,3 миллиарда долларов.

«Викрамадитья» был создан на базе авианосца «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» путем модернизации.

Ремонт «Адмирала Кузнецова» может начаться в 2018 году. На крейсере приведут в порядок электромеханическое оборудование, включая работающую на мазуте Главную энергетическую установку. Планируется установка новых котлов, систем связи, а также ракетного комплекса «Калибр-НК». Изменения затронут и взлетно-посадочную полосу.

Выполнить работы готов судоремонтный завод «Звездочка». В 2016 году было объявлено, что для этих целей будет построен уникальный док. Длина этого «осушаемого бассейна» составит 400 метров.

Напомним, в феврале корабельная авианесущая группа Северного флота вернулась в Североморск из Средиземного моря. Долгое время палубная авиация «Адмирала Кузнецова» была задействована в военной операции у берегов Сирии. За свой поход крейсер потерял два истребителя.