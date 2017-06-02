Мурманская область не смогла довести зарплату преподавателей до целевого значения

03 Июня 2017 года, 17:08

РОССИЯ/ 3 июня/ БИ-ПОРТ – Сегодня правительство опубликовало доклад, в котором приводятся сведения о реализации госполитики в сфере образования. Мурманская область в нем фигурирует как регион, не обеспечивший доведение среднемесячной зарплаты указанного выше преподавательского состава до целевого значения на 2016 год. Целевое значение было установлено в размере 150%, у Мурманской области – 141,1%. В число не справившихся попали еще шесть субъектов, включая Камчатский край и Севастополь.

В целом средняя зарплата преподавателей вузов и профессоров в 2016 году выросла на 4,3 тысячи рублей. Ее размер составил 55 тысяч. Учителям общего образования в 2016 году выплачивали на 700 рублей больше, соответственно зарплата достигла 33 тысяч рублей. Педагоги дошкольного образования в 2015 году среднем получали 26,6 тысячи рублей, а через год их довольствие было увеличено на 900 рублей.

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