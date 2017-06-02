На Северном флоте начался месячник «Армия против наркотиков»

03 Июня 2017 года, 18:11

ЗАТО СЕВЕРОМОРСК/ 3 июня/ БИ-ПОРТ – В течение июня с участием военнослужащих Северного флота проводятся различные беседы, круглые столы, индивидуальные психолого-педагогические тренинги в рамках мероприятия «Армия против наркотиков».

Целью акции является противодействие наркомании, пропаганда здорового образа жизни, усиление деятельности должностных лиц по профилактике незаконного оборота наркотиков.

Месячник проводится совместно с Управлением ФСКН по Мурманской области, региональным управлением военной полиции по Северному флоту, а также представителями медицинской, психологических служб.

«В частях и на кораблях спланирована работа представителей с целью разъяснения действующего законодательства и повышения правовой грамотности военнослужащих о юридической ответственности за употребление и распространение наркотических средств, психотропных веществ», – рассказал «Би-порту» начальник пресс-службы СФ Вадим Серга.

Специалисты демонстрируют методики, средства экспресс-тестирования, диагностики и мониторинга психического здоровья на всех этапах прохождения службы и раннее выявление лиц с наркозависимостью. Проводятся внезапные выборочные обследования служащих на предмет употребления психоактивных веществ.