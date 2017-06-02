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Главная » НОВОСТИ » Летний круиз: «50 лет Победы» отправится из Мурманска на Северный полюс
 
 
 
 
03 Июня 2017 года, 19:12

Летний круиз: «50 лет Победы» отправится из Мурманска на Северный полюс


МУРМАНСК/ 3 июня/ БИ-ПОРТ – Атомный ледокол «50 лет Победы» выйдет из Мурманска в свой первый летний круиз 14 июня. Из столицы Заполярья он отправится на Северный полюс и во время рейса посетит Землю Франца-Иосифа.

«Планируется, что архипелаг Земля Франца-Иосифа в этом году посетит около тысячи туристов в ходе десяти круизов», – рассказал «ТАСС» замдиректор по туризму и экологическому просвещению национального парка «Русская Арктика» Виктор Кузнецов.

Обычно ледокол заходит на архипелаг на обратном пути и посещает до четырех островов. Высадки туристов осуществляются вертолетом или на специальных судах - зодиаках. Всего на Северный полюс с заходом на Землю Франца-Иосифа в этом сезоне планируется пять рейсов. Еще предстоит три рейса на Шпицберген, помимо того, путешественники смогут достигнуть самого северного архипелага России  в рамках двух рейсов по Северному морскому пути на судне «Академик Шокальский».

В 2016 году круизный сезон «50 лет победы» завершился в августе. Из Мурманска на Северный полюс атомный ледокол доставил 557 туристов за пять рейсов.  

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