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Сари
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Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Танкер-газовоз назвали именем погибшего главы Total Кристофа де Маржери
 
 
 
 
03 Июня 2017 года, 20:05

Танкер-газовоз назвали именем погибшего главы Total Кристофа де Маржери


САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 3 июня/ БИ-ПОРТ – В Санкт-Петербурге прошла церемония имянаречения арктического танкера-газовоза «Кристоф де Маржери». Судно было специально разработано для проекта «Ямал СПГ» для круглогодичной транспортировки сжиженного природного газа в сложных условиях. Проект предполагает освоение Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения со строительством завода мощностью 16,5 миллиона тонн СПГ в год.

Кристоф де Маржери – французский предприниматель, бывший глава концерна «Total». Он трагически погиб в авиакатастрофе, произошедшей во Внуково в 2014 году.

«Кристоф де Маржери обладал особым стратегическим видением, много сделал для укрепления дружеских, партнёрских связей с Россией. Название корабля в его честь – это ещё один символ нашего искреннего отношения к этому выдающемуся человеку», – сказал на церемонии глава государства Владимир Путин.

Современный танкер высокого ледового класса «Кристоф де Маржери» станет флагманом в линейке из пятнадцати подобных кораблей. Судно вмещает в себя более 172 тысяч кубометров СПГ и способно работать при температурах до -52 градусов, проходить через льды толщиной до двух метров.

«Проект, без преувеличения, значим не только для нашей страны, не только для Европы: этот проект является весьма существенным вкладом в развитие мировой энергетики, – подчеркнул Владимир Путин. – Важную роль «Ямал СПГ» играет в развитии Северного морского пути, в изучении и освоении Арктики. Надеюсь, что темпы реализации проекта будут расти, а наши намеченные планы будут выполнены».

Напомним, что в феврале 2017 года газовоз «Кристоф де Маржери» впервые зашёл в Мурманск.

 

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