Танкер-газовоз назвали именем погибшего главы Total Кристофа де Маржери

03 Июня 2017 года, 20:05

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 3 июня/ БИ-ПОРТ – В Санкт-Петербурге прошла церемония имянаречения арктического танкера-газовоза «Кристоф де Маржери». Судно было специально разработано для проекта «Ямал СПГ» для круглогодичной транспортировки сжиженного природного газа в сложных условиях. Проект предполагает освоение Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения со строительством завода мощностью 16,5 миллиона тонн СПГ в год.

Кристоф де Маржери – французский предприниматель, бывший глава концерна «Total». Он трагически погиб в авиакатастрофе, произошедшей во Внуково в 2014 году.

«Кристоф де Маржери обладал особым стратегическим видением, много сделал для укрепления дружеских, партнёрских связей с Россией. Название корабля в его честь – это ещё один символ нашего искреннего отношения к этому выдающемуся человеку», – сказал на церемонии глава государства Владимир Путин.

Современный танкер высокого ледового класса «Кристоф де Маржери» станет флагманом в линейке из пятнадцати подобных кораблей. Судно вмещает в себя более 172 тысяч кубометров СПГ и способно работать при температурах до -52 градусов, проходить через льды толщиной до двух метров.

«Проект, без преувеличения, значим не только для нашей страны, не только для Европы: этот проект является весьма существенным вкладом в развитие мировой энергетики, – подчеркнул Владимир Путин. – Важную роль «Ямал СПГ» играет в развитии Северного морского пути, в изучении и освоении Арктики. Надеюсь, что темпы реализации проекта будут расти, а наши намеченные планы будут выполнены».

Напомним, что в феврале 2017 года газовоз «Кристоф де Маржери» впервые зашёл в Мурманск.