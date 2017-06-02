Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 15 июня

04 Июня 2017 года, 10:05

РОССИЯ/ 4 июня/ БИ-ПОРТ - «Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным» выйдет 15 июня, сообщили в Кремле.

«Пятнадцатого июня 2017 года в 12.00 по московскому времени в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России» выйдет ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным», — говорится в сообщении.

Глава государства в ходе общения с россиянами ответит на интересующие их вопросы.

Ранее сообщалось, что прямая линия была перенесена с апреля на май. Среди называемых причин переноса: прошедшие по всей стране в марте акции протеста, а также необходимость сформулировать повестку предвыборной кампании.