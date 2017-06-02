Водолазы ВМФ соревнуются в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ/ 4 июня/ БИ-ПОРТ – В Севастополе открылся всеармейский этап конкурса по водолазному многоборью «Глубина-2017». В военно-морских конкурсах примут участие свыше 150 кораблей, более 40 подразделений морской пехоты.
Соревнования открыл начальник Службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ России капитан 1 ранга Дамир Шайхутдинов.
Завершается подготовка объектов учебно-материальной базы для проведения международных военно-морских конкурсов «Кубок моря – 2017», «Морской десант-2017» и «Глубина – 2017».