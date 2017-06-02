Мурманские кукольники отправляются на гастроли в Архангельскую область

04 Июня 2017 года, 12:23

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4 июня/ БИ-ПОРТ - Мурманский областной театр кукол в рамках обменных гастролей отправится в г. Котлас Архангельской области. С 6 по 8 июня труппа мурманского театра выступит на сцене Котласского драматического театра. Мурманчане покажут юным зрителям Котласа спектакли для детей «Всё кувырком» и «Заяц, лиса и петух».

Для Мурманского областного театра кукол это будет ответный визит: артисты Котласского драматического театра в конце мая представили свои спектакли мурманским зрителям. Юные мурманчане посмотрели спектакль «Не хочу быть собакой», а взрослые – постановку «Айседора». Всего состоялось 6 спектаклей котласских артистов, которые посмотрело 740 зрителей.

Мурманский и Котласский театры связывают давние дружеские связи. В столицу Заполярья артисты из Котласа приезжали более 20 лет назад. Северяне тогда увидели постановки для взрослых и детей. А в 2016 году Котласский драматический театр стал организатором IV Международного театрального фестиваля для детей и юношества «Тарарам», в котором участвовала труппа Мурманского областного театра кукол. За умелое импровизационное сочетание всех компонентов кукольного спектакля «Королевские зайцы» по пьесе Петера Асбьернсена и Йоргена Му, мурманчане были награждены дипломом фестиваля, а, по мнению детского жюри фестиваля, спектакль «Королевские зайцы» стал лучшим.