Более 65 тысяч молодых мурманчан вовлечены в молодёжные проекты

04 Июня 2017 года, 13:25

МУРМАНСК/ 4 июня/ БИ-ПОРТ - Депутаты Совета депутатов города Мурманска в рамках еженедельного объезда посетили Центр психологической помощи молодежи (переулок Якорный, 10).

«Потребность в подобных клубах очень высока, – прокомментировала заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова. – Более 65000 молодых мурманчан, вовлечены в различные молодежные проекты».

Этот центр входит в состав Муниципального бюджетного учреждения молодежной политики «Объединение молодежных центров и клубов». Это сеть из молодежных центров, которые находятся во всех округах Мурманска. Специалисты Центра психологической помощи ежедневно проводят занятия по арт-терапии. Для развития творческих навыков используется световой планшет, а также специальный разноцветный песок.

Также в клубе регулярно проводят мастер-классы по рисованию на песке, в которых могут принять участие все желающие. Молодые люди могут воспользоваться и другими современными программами психологической помощи: индивидуальными и групповыми консультациями, тренингами, круглосуточной службой «телефон доверия», также есть отдельная комната для семейных консультаций.