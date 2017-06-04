В сохранение природы северных районов России будет вложено 8,4 млн евро

04 Июня 2017 года, 15:31

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 4 июня/ БИ-ПОРТ - На полях Санкт-Петербургского международного экономического форума было объявлено о начале реализации проекта «Сохранение биоразнообразия северных регионов России для достижения целей Конвенции о биологическом разнообразии путем расширения и усиления сети особо охраняемых природных территорий, адаптированных к изменениям климата». Цель проекта — создать и укрепить систему особо охраняемых природных территорий (ООПТ) с учетом современных климатических изменений, а также поддержать существующие ООПТ на российском Севере, что поможет сохранить уникальное биологическое разнообразие региона. Планируется, что к 2023 году доля площади ООПТ в северных районах России возрастет с 11% до минимум 14–15%.

«Развитие регионов российского Севера является неизменным государственным приоритетом. Именно здесь изменения климата проявляются особенно остро. Нам очень важно изучать эти процессы и сделать все, чтобы сохранить уязвимую природу северных регионов, редкие виды. И мы благодарны германским коллегам за решение поддержать столь масштабный проект на нашей территории», — подчеркнул глава Минприроды России Сергей Донской.

В ходе реализации проекта будут проанализированы последствия изменения климата для населения приполярных регионов России и выделены территории, наиболее и наименее устойчивые к этому процессу. Также будет рассмотрено воздействие промышленного освоения Севера на экосистемы региона и разработаны предложения по минимизации его негативных последствий. На отдельных участках будут опробованы инструменты адаптации к изменению климата, которые помогут местному населению сохранить традиционный образ жизни и природопользования.