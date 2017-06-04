В День России состоится пробег «Нива 2 – Кандалакша»

04 Июня 2017 года, 16:29

КАНДАЛАКША/ 4 июня/ БИ-ПОРТ - Традиционный легкоатлетический пробег «Нива 2 – Кандалакша» состоится 12 июня. Забег пройдёт на дистанциях 10 км, 5 км, 3 км по возрастным группам.



Программа:

10.00 - 11.00 час. - регистрация участников во «Дворце спорта»;

11.00 час. - отъезд участников к месту старта;

12.00 час. - старт на 15 км автодороги Полярные Зори – Кандалакша.

Награждение победителей и призеров соревнований.

В этот день в указанные часы движение по автодороге Кандалакша – Полярные Зори будет ограничено. Просьба соблюдать скоростной режим!