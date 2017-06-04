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Сари
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Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

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Сергей Андреев:

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Главная » НОВОСТИ » Полиция разыскивает очевидцев ДТП
 
 
 
 
04 Июня 2017 года, 18:34

Полиция разыскивает очевидцев ДТП


МУРМАНСК/ 4 июня/ БИ-ПОРТ - 9 декабря 2016 года в 5:25 на проезжей части автоподъезда к городу Североморску между Мурманском и поселком Росляково произошло ДТП с участием автомобилей «Митсубиши Лансер» и «Фольксваген Шаран».

В результате ДТП пассажирам «Митсубиши Лансер» - мужчинам 1978 и 1979 года рождения - причинен тяжкий вред здоровью.

Для проведения полной и всесторонней проверки необходимо установить очевидцев по факту ДТП. Сотрудники полиции просят граждан, ставших очевидцами происшествия, а также лиц, располагающих какой-либо информацией о нем, позвонить по телефонам: 8 (8152) 45-09-28, 8-963-359-04-46.

 

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