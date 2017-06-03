Что происходит с ценами в Мурманской области

04 Июня 2017 года, 19:35

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4 июня/ БИ-ПОРТ – За период с 23 по 29 мая 2017 года наибольшее увеличение цен зафиксировано на яблоки - на 4,2%. Картофель подорожал на 3,6%, а морковь – на 2,3%. На 1,3% выросли цены на баранину, репчатый лук стал дороже на 0,8%. Рост цен на масло сливочное и подсолнечное составил 0,6% и 0,5% соответственно.

Снижение цен отмечено на куриные яйца - на 2,8%, гречневую крупу - на 0,8% и сахарный песок - на 0,6%.

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.