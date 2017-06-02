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Главная » НОВОСТИ » Североморские поисковики определили порядок работ на 2017 год
 
 
 
 
04 Июня 2017 года, 14:10

Североморские поисковики определили порядок работ на 2017 год


СЕВЕРОМОРСК/ 4 июня/ БИ-ПОРТ - Североморские поисковики приняли участие в рабочем совещании поисковых организаций, осуществляющих деятельность на территории Мурманской области. Это первое в текущем году совещание, на котором поисковики получили полную информацию о порядке поисковых работ, составления документации и отчетности по завершению поискового сезона. В работе совещания приняли участие руководители поисковых организаций, муниципальных образований региона, военного комиссариата Мурманской области.

Для обсуждения в повестку дня были вынесены важные для поисковиков вопросы. Среди них порядок реализации плана проведения поисковых работ на территории Мурманской области в 2017 году.

 

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