«Поэтическая табуретка» в Мончегорске пострадала от рук выпускников

04 Июня 2017 года, 15:10

МОНЧЕГОРСК/ 4 июня/ БИ-ПОРТ – Выпускники отмечают свой день порой с не меньшим размахом, чем ВДВшники. Вот в Мончегорске, например, от их рук в течение нескольких лет подряд страдали балюстрады в городском парке, которыми завершается центральная аллея и лестница, ведущая к озеру Лумболка. В этом году удар приняла Поэтическая табуретка. Арт-объект, который появился в городе металлургов в рамках проекта «Литературный след», был исписан чёрным маркером. Содержание надписей мы приводить не будем из соображений цензуры.

Теперь приводить ее в порядок будут специалисты фирмы «Арт-мастер», которая отвечает за состояние большинства памятников, малых архитектурных форм и детских площадок города, пишет «Кольский никель». Однако простыми моющими средствами в данном случае не обойтись.

«Придется везти сюда генератор, электроинструмент и зачищать поверхности Поэтической табуретки. Потом будем снова покрывать их специальной смесью, так называемым цементным молочком», - говорит руководитель компании Андрей Талимончук.