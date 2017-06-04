На Северном флоте состоялось награждение победителей и призёров чемпионата по офицерскому троеборью

04 Июня 2017 года, 16:45

СЕВЕРОМОРСК/ 4 июня/ БИ-ПОРТ - На стадионе Центрального спортивного клуба Армии в главной базе Северного флота – Североморске, состоялось награждение победителей и призёров чемпионата офицерского троеборья. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе Северного флота.

В соревнованиях принимали участие сборные объединений и соединений Северного флота.

Первое место в командном зачете завоевали спортсмены команды «Гроза» – объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Северного флота, второе – «Тайфун» – подводных сил, третье «Альбатрос» – Кольской флотилии разнородных сил.

Команда-победитель награждена переходящим кубком командующего Северным флотом, а лучшим троеборцам в личном зачете вручены медали и грамоты.

Троеборье включало три вида состязаний: стрельба из 9-мм пистолета Макарова, легкоатлетический кросс на 1, 2 и 3 км и плавание на дистанции 100, 200 и 300 м на время.

Участники чемпионата, в котором было как командное, так и личное первенство выступали в трех возрастных группах с соответствующими нормативами: до 30 лет, до 40 лет и старше. Для выполнения упражнения участникам предоставлялась всего одна попытка.

Победитель чемпионата определялся по наибольшей сумме очков.