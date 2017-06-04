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Главная » НОВОСТИ » Норвежский траулер «Remoy» покинул Мурманск после трёхнедельного ареста
 
 
 
 
04 Июня 2017 года, 13:15

Норвежский траулер «Remoy» покинул Мурманск после трёхнедельного ареста


МИР/ 4 июня/ БИ-ПОРТ – Норвежский траулер «Remoy» покинул Мурманск после трёхнедельного ареста. Судно было задержано в российской части Баренцева моря за незаконный вылов креветки. В директорате рыболовства Норвегии сообщили, что причиной для задержания судна стали ошибки в документах – судно имело право ловить в российских водах рыбу, но не креветку.

Ране Октябрьский суд Мурманск назначил 90 млн залога норвежских крон за судно. По информации NRK, залог так и не был уплачен, хотя судно покинуло порт Мурманск. При этом вопрос о незаконном вылове морских биоресурсов всё ещё находится на рассмотрении суда.

 

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