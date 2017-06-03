Мурманск: прогноз отключений на 5 июня

МУРМАНСК/ 4 июня - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 5 июня.
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:
09.00 – 20.00 ул. Радищева, 10, 12, 14, 14 (корп. 1), 16, 18, 22, 26, 8
09.00 – 16.00 ул. Свердлова, 2 (корп. 3,4,6)
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 17.00 ул. Полярные Зори, 25 (корп. 1)
ОТ ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 17.00 ул. Профессора Сомова, 11
ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:
09.30 – 14.00 ул. ул. Куйбышева, 2, 3, 4, 5, 6
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.