Кольскому полуострову грозит потепление

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 июня/ БИ-ПОРТ - 5-6 июня циклон, движущийся с Республики Коми на Архангельскую область и далее на Кольский полуостров, сместится на север Скандинавии, заполнится, и температура воздуха в нашем регионе постепенно повысится. По данным Мурманского гидрометцентра, сегодня на территории области ожидается облачная с прояснениями погода, местами осадки преимущественно в виде дождя. Температура воздуха +6+11 градусов.
На юге Баренцева моря наблюдается ветер северо-восточный, северный 15-17 м/с.
Сегодня утром в Мурманске температура воздуха +2 градуса, ветер юго-западный 2 м/с.