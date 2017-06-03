Перед сотрудниками мурманского ЧОП погашена четверть задолженности по зарплате

05 Июня 2017 года, 08:20

МУРМАНСК/ 5 июня/ БИ-ПОРТ – Работникам ООО «Компромисс», занимающегося частной охранной деятельностью выплачено 400 тысяч рублей задолженность по зарплате. Об этом сообщили в Следственном комитете по Мурманской области.

Как ранее сообщал «Би-порт», директор компании с 1 октября 2016 года не выплачивал заработную плату и иные установленные законом выплаты свыше двух месяцев. Размер задолженности перед работниками составил более 1,5 млн рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело, расследование которого в настоящий момент продолжается.