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Главная » НОВОСТИ » В честь Дня Северного флота в Североморске прошли праздничные мероприятия
 
 
 
 
05 Июня 2017 года, 10:24

В честь Дня Северного флота в Североморске прошли праздничные мероприятия


СЕВЕРОМОРСК/ 5 июня/ БИ-ПОРТ - В Североморске прошли праздничные мероприятия, посвященные 284-й годовщине со дня образования Краснознаменного Северного флота.

Праздничные мероприятия начались со строевой прогулки войск Североморского гарнизона. В ней приняли участие парадные расчёты, знамённые группы объединения военно-воздушных войск и противовоздушной обороны, соединений ракетных и противолодочных кораблей, воинских частей материально-технического обеспечения СФ. Под аккомпанемент оркестра штаба Северного флота военнослужащие в составе колонны с Боевым знаменем прошли от Североморского дома офицеров до Приморской площади.

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Северный флот свою историю ведет от эскадры, созданной в 1733 году для защиты территорий Российской империи, морских торговых путей и промыслов на Белом море и побережье Кольского полуострова. Приказом Главнокомандующего ВМФ России от 25 мая 2014 года годом образования Северного флота определен 1733. Годовым праздником — 1 июня.

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  • А Вы ранее в заголовке писали Краснознамённый http://www.b-port.com/news/item/201702.html
  • А сейчас они написали это в подзаголовке. Обязательно быть таким дотошным?
  • К Истории надо быть ещё как ДОТОШНЫМ! Если 7\8 суши считают, что победили фашизм американцы, надо быть дотошными. В стране уже стали забывать про Краснознамённость.
  • Ох, не завидую я тем столбам, что встречаются Вам по дороге :-)
 
 
 
 
 
 
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