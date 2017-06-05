В честь Дня Северного флота в Североморске прошли праздничные мероприятия

05 Июня 2017 года, 10:24

СЕВЕРОМОРСК/ 5 июня/ БИ-ПОРТ - В Североморске прошли праздничные мероприятия, посвященные 284-й годовщине со дня образования Краснознаменного Северного флота.

Праздничные мероприятия начались со строевой прогулки войск Североморского гарнизона. В ней приняли участие парадные расчёты, знамённые группы объединения военно-воздушных войск и противовоздушной обороны, соединений ракетных и противолодочных кораблей, воинских частей материально-технического обеспечения СФ. Под аккомпанемент оркестра штаба Северного флота военнослужащие в составе колонны с Боевым знаменем прошли от Североморского дома офицеров до Приморской площади.

Северный флот свою историю ведет от эскадры, созданной в 1733 году для защиты территорий Российской империи, морских торговых путей и промыслов на Белом море и побережье Кольского полуострова. Приказом Главнокомандующего ВМФ России от 25 мая 2014 года годом образования Северного флота определен 1733. Годовым праздником — 1 июня.