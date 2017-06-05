Евгений Паялов, пропавший после ДТП, найден мёртвым

05 Июня 2017 года, 10:52

МУРМАНСК/ 5 июня/ БИ-ПОРТ – В начале месяца Евгений Паялов был объявлен розыск. Было известно, что мурманчанин попал в ДТП в районе дома № 44 по проспекту Кольский 28 мая. По неуточненной информации, в момент аварии он находился в «Mitsubishi» белого цвета. Вчера 28-летний мужчина был найден погибшим в одной из квартир на улице Связи. Она была вскрыта около 17:00.

«В ней было обнаружено тело погибшего, без видимых признаков насильственной смерти. Он находился один в квартире, квартира была заперта изнутри и окна были закрыты», – рассказала «Би-порту» начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области.

Чтобы установить причину смерти, сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза, продолжается проверка по факту ДТП.

«Мы пока не можем ни подтвердить, ни опровергнуть информацию – кто был за рулем автомобиля», – уточнили в полиции.