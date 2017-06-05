«ТГК-1» и «Мурманская ТЭЦ» провели семейный квиз, посвященный Году экологии

05 Июня 2017 года, 11:50

МУРМАНСК/ 5 июня/ БИ-ПОРТ - 3 июня 2017 года в Мурманске в честь Дня защиты детей и Года экологии ПАО «ТГК-1» и ПАО «Мурманская ТЭЦ» провели первый семейный квиз «Чистая энергия». Интеллектуальная игра предполагала ответы на разные вопросы: картинки-загадки, музыкальные и логические вопросы, посвященные экологии, охране природы и экологическим аспектами работы ГЭС и ТЭЦ. В викторине приняли участие команды энергетиков из Мурманска, Мурмашей, Кандалакши и поселка Раякоски.

Для главных маленьких гостей праздника была подготовлена развлекательная программа: конкурсы от Всемирного фонда дикой природы, флешмобы и мастер-классы.

— Наши компании снабжают тепловой и электрической энергией жителей и предприятия Заполярья. Повышение экологической чистоты используемых технологий, сохранение окружающей среды являются для нас задачами первостепенной важности. Не менее важно и экологическое просвещение. Мы уверены, что такой формат мероприятий помогает детям и взрослым еще раз задуматься об экологичном образе жизни и напомнить простые правила охраны природы, — отметила административный директор филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» Светлана Сизоненко.