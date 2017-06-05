Чиновникам разрешат не отчитываться о соцсетях

05 Июня 2017 года, 12:04

РОССИЯ/ 5 июня/ БИ-ПОРТ – Государственным и муниципальным служащим могут разрешить не сообщать руководству о своих аккаунтах в социальных сетях. Соответствующий законопроект разрабатывает Минтруд РФ.

«Как пояснили в ведомстве, мониторинг правоприменительной практики показал, что госслужащие испытывают затруднения в исполнении требования о представлении полных сведений о соцсетях», - пишут «Известия».

Однако полностью отказываться от «слежки» за деятельностью чиновников в интернете ведомство не намерено - отчитываться придется тем чиновникам, на которых поступят жалобы.

Действующими редакциями федеральных законов «О государственной гражданской службе РФ» и «О муниципальной службе в РФ» предусмотрена обязанность представления госслужащими сведений об адресах сайтов и страниц в интернете, на которых они размещали общедоступную информацию, а также данных, позволяющих их идентифицировать за три календарных года, предшествующих году поступления на службу. Эта норма вступила в силу 1 апреля этого года. Теперь же в министерстве труда предлагают обязать служащих, если те нарушили требования к служебному поведению, предоставлять информацию лишь за прошедший год.

Фото: Владимир Федоренко/РИА «Новости»