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Главная » НОВОСТИ » Питьевая вода на Абрам-Мысе и в Минькино до сих пор не соответствует нормам
 
 
 
 
05 Июня 2017 года, 12:35

Питьевая вода на Абрам-Мысе и в Минькино до сих пор не соответствует нормам


МУРМАНСК/ 5 июня/ БИ-ПОРТ – Месяц вода, подаваемая Мурмансководоканалом в Абрам-Мыс и Минькино из источника водоснабжения, не соответствует требованиям СанПиН. По состоянию на 2 июня сохраняется отклонение показателей качества питьевой воды от установленных гигиенических нормативов по показателю «мутность».

«Санитарно-эпидемиологическая обстановка в микрорайоне Абрам-Мыс и селе Минькино стабильная. Инфекционная заболеваемость находится на уровне среднемноголетних значений. Ситуация продолжает оставаться на контроле Управления», – комментируют в Роспотребнадзоре по Мурманской области.

Сейчас для нужд населения организован подвоз питьевой воды. В учреждениях используется бутилированная вода, также в них усилен контроль по соблюдению правил личной гигиены.

Напомним, вопрос о качестве воды поднимался губернатором на оперативном совещании в начале мая.

Фото: Depositphotos

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