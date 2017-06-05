На Северной верфи начались испытания дизель-генераторов фрегата «Адмирал флота Касатонов»

05 Июня 2017 года, 13:25

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 5 июня/ БИ-ПОРТ - Судостроительный завод «Северная верфь» приступил к испытаниям дизель-генераторов в носовом машинном отделении фрегата проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов». Дизель-генераторы должны обеспечивать устойчивую и надежную выработку электроэнергии на корабле. В ходе испытаний их нагружают до 110% мощности и отслеживают работу по различным параметрам, таким как вибрация, напряжение, давление и температура в обслуживающих системах.

По графику испытания должны завершиться в конце июня.

На корабле продолжается тестирование спецтехники, боевых и бытовых систем. Судостроители сдают помещения под первичную окраску, выполнено более 60% объема этих работ. Также оборудуются жилые помещения - каюты и кубрики. Сейчас в них монтируют мебель. Вселение экипажа намечено на ноябрь 2017 года. Передача корабля Северному флоту ожидается в 2018 году.

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» - первый серийный корабль проекта 22350. Благодаря оригинальной архитектуре надстройки у кораблей снижена отражающая поверхность, что понижает их радиолокационную заметность.