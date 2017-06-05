На Северной верфи начались испытания дизель-генераторов фрегата «Адмирал флота Касатонов»

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Программа празднования Дня России в Мурманске Программа празднования Дня России в Мурманске
В Мурманском педагогическом колледже начала работу приёмная комиссия В Мурманском педагогическом колледже начала работу приёмная комиссия
Выпускники 11-х классов, МИК ждет вас! Выпускники 11-х классов, МИК ждет вас!
Колледж МАГУ приглашает выпускников 9-х классов получить профобразование Колледж МАГУ приглашает выпускников 9-х классов получить профобразование
Активное лето с ВБРР Активное лето с ВБРР
 
 

Видеоновости16+

Из Мурманска на юг. В летние оздоровительные лагеря отправился первый детский состав
 
 
 
 

Курсы валют 03.06.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
72,9456
0,2820
1 USD
Доллар США
56,6876
0,1708
1 EUR
Евро
63,6092
0,6608
10 NOK
Норвежских крон
66,9686
-0,0691
10 SEK
Шведских крон
65,2790
0,7245
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

3.1 м/с
давление 752.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

 
 
 
 

Выбор редакции

Что делать с МГТУ решали в Москве
05 Июня 2017, 14:15
Что делать с МГТУ решали в Москве
Мурманская область заняла 32 место в рейтинге состояния инвестиционного климата
05 Июня 2017, 13:58
Мурманская область заняла 32 место в рейтинге состояния инвестиционного климата
К 80-летию Мурманской области выбирают логотип
05 Июня 2017, 13:43
К 80-летию Мурманской области выбирают логотип
Питьевая вода на Абрам-Мысе и в Минькино до сих пор не соответствует нормам
05 Июня 2017, 12:35
Питьевая вода на Абрам-Мысе и в Минькино до сих пор не соответствует нормам
 
 
 
 

Самое читаемое

Евгений Паялов, пропавший после ДТП, найден мёртвым
05 Июня 2017, 10:52
Полиция разыскивает очевидцев ДТП
04 Июня 2017, 18:34
Что происходит с ценами в Мурманской области
04 Июня 2017, 19:35
Мурманск: прогноз отключений на 5 июня
04 Июня 2017, 19:15
В Архангельске хотят создать экспертную площадку по Арктике
04 Июня 2017, 17:45
«Поэтическая табуретка» в Мончегорске пострадала от рук выпускников
04 Июня 2017, 15:10
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » На Северной верфи начались испытания дизель-генераторов фрегата «Адмирал флота Касатонов»
 
 
 
 
05 Июня 2017 года, 13:25

На Северной верфи начались испытания дизель-генераторов фрегата «Адмирал флота Касатонов»


САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 5 июня/ БИ-ПОРТ - Судостроительный завод «Северная верфь» приступил к испытаниям дизель-генераторов в носовом машинном отделении фрегата проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов». Дизель-генераторы должны обеспечивать устойчивую и надежную выработку электроэнергии на корабле. В ходе испытаний их нагружают до 110% мощности и отслеживают работу по различным параметрам, таким как вибрация, напряжение, давление и температура в обслуживающих системах.

По графику испытания должны завершиться в конце июня.

На корабле продолжается тестирование спецтехники, боевых и бытовых систем. Судостроители сдают помещения под первичную окраску, выполнено более 60% объема этих работ. Также оборудуются жилые помещения - каюты и кубрики. Сейчас в них монтируют мебель. Вселение экипажа намечено на ноябрь 2017 года. Передача корабля Северному флоту ожидается в 2018 году.

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» - первый серийный корабль проекта 22350. Благодаря оригинальной архитектуре надстройки у кораблей снижена отражающая поверхность, что понижает их радиолокационную заметность.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Что делать с МГТУ решали в Москве
2.
Мурманская область заняла 32 место в рейтинге состояния инвестиционного климата
3.
К 80-летию Мурманской области выбирают логотип
4.
Бывший сотрудник ИК-23 заплатит 40 тысяч за три бутылки алкоголя
5.
Питьевая вода на Абрам-Мысе и в Минькино до сих пор не соответствует нормам
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта