К 80-летию Мурманской области выбирают логотип

05 Июня 2017 года, 13:43

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 июня/ БИ-ПОРТ - 28 мая 2018 года Мурманская область отметит 80-летие. Региональные власти предлагают жителям региона принять участие в выборе праздничной символики юбилея Мурманской области – логотипа и слогана.

Представленные на голосование варианты были отобраны из более чем двухсот предложений, поступивших на рассмотрение рабочей группы. В качестве праздничной символики будут использоваться один логотип и три варианта слогана, набравшие наибольшее количество голосов.

Юбилейная символика будет размещаться на сувенирной продукции и баннерах, использоваться в другом праздничном оформлении.

Голосование проходит до 16 июня 2017 года. Проголосовать можно здесь.