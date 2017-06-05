Мурманская область заняла 32 место в рейтинге состояния инвестиционного климата

05 Июня 2017 года, 13:58

РОССИЯ/ 5 июня/ БИ-ПОРТ – Мурманская область заняла 32 место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России за 2016 год. Результаты рейтинга были представлены на Петербургском международном экономическом форуме. Напомним, по итогам 2015 года регион занимал 52 место.

В ходе презентации рейтинга генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева отметила улучшение состояние инвестиционного климата по всей стране. В отношении Мурманской области глава агентства отметила значительную динамику роста доли малых и средних предприятий в госзакупках.