Аэрофлот предупреждает о мошенничествах

05 Июня 2017 года, 14:50

МОСКВА/ 5 июня/ БИ-ПОРТ - Аэрофлот официально заявляет, что розыгрыш бесплатных билетов, информация о котором стремительно распространяется в социальных сетях, является фейковым, авиакомпания не имеет к его проведению никакого отношения.

В социальных сетях пользователи активно делятся ссылкой на сайт, на котором всем желающим предлагается пройти простой опрос и выиграть бесплатные билеты Аэрофлота. В конце опроса участнику обязательно нужно поделиться новостью о розыгрыше на своей страничке в Facebook. Название сайта, на который ведут ссылки в таких публикациях, может начинаться по-разному: airgift.us, aeroflot-ticket.us, airgift-com.us. Аэрофлот напоминает, что единственным официальным сайтом авиакомпании является www.aeroflot.ru, и вся достоверная информация о текущих акциях, спецпредложениях, конкурсах и актуальных новостях размещается только на нем и в официальных аккаунтах авиакомпании в социальных сетях:

Twitter (рус): https://twitter.com/aeroflot

Twitter (англ): https://twitter.com/AeroflotManUtd

Facebook (рус): https://www.facebook.com/aeroflot/

Facebook (англ): https://www.facebook.com/aeroflotinternational/

Instagram: https://www.instagram.com/aeroflot/

ВКонтакте: https://vk.com/aeroflot