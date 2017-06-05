В Мурманске завершалась конференция, посвящённая российско-норвежским отношениям

05 Июня 2017 года, 15:05

МУРМАНСК/ 5 июня/ БИ-ПОРТ – В Мурманске состоялось официальное завершение международной научно-практической конференции «Перспективы российско-норвежских отношений в новом политическом контексте», в рамках которой выступили представители политологического студенческого союза университета Тромсё, члены российского общества политологов, молодые политики Мурманской области. Организатором мероприятия выступил Ротаракт клуб «Мурманск». В рамках мероприятия были затронуты как сугубо научные вопросы, так и более практические. Также, участники озвучили позицию о необходимости конструктивного, невоенного сотрудничества между Россией и Норвегией в арктическом регионе.

«Мы забываем, о том, что Арктика наш общий дом, в котором не должно быть места военным устремлениям. Мы должны сотрудничать, но не враждовать. Партнерские отношения – это то, что нужно нашим странам, ведь мы соседи, а конфликты между соседями ни к чему хорошему не приводят», - сказал организатор конференции Максим Горнаев.