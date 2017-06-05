Фрегат «Адмирал Горшков» вновь вышел на испытания

05 Июня 2017 года, 15:30

РОССИЯ/ 5 июня/ БИ-ПОРТ – Фрегат «Адмирал Горшков» вышел в Балтийское море для проведения испытаний. Экипаж корабля, а также представители «Северной верфи» проверят мореходные качества корабля, работу навигационных систем и радиотехнических средств. Еще одним этапом проверки корабля в море станет выполнение испытательных зенитно-ракетных стрельб на морском полигоне Балтийского флота.

Ожидается, что корабль будет передан Северному флоту в 2017 году.

Корабли проекта 22350 обладают водоизмещением 4,5 тысячи тонн, длиной – 135 метров, шириной – 16 метров, скоростью хода – до 29 узлов, дальностью плавания – до 4,5 тысячи миль, автономностью – до 30 суток. Экипаж – 180-210 человек.

Фото: MilitaryRussia.Ru