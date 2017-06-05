Индивидуальных предпринимателей планируют перевести на негосударственное пенсионное обеспечение

05 Июня 2017 года, 16:50

РОССИЯ/ 5 июня/ БИ-ПОРТ – Ассоциация негосударственных пенсионных фондов хочет внести на рассмотрение в правительство способ решения проблемы пенсионного обеспечения самозанятого населения. Глава АНПФ Сергей Беляков рассказал «Известиям», что в первую очередь мера касается индивидуальных предпринимателей. Им предложат сделать выбор: оставить все без изменений, и тогда их небольшие взносы в Пенсионный фонд не позволят рассчитывать на большую пенсию в старости. Или перевести тариф страховых взносов в негосударственный пенсионный фонд. По оценкам ассоциации, приток ИП в систему может составить около 300 тысяч человек в год.

В 2017 году Пенсионный фонд отказал более чем тысяче человек в начислении пенсии из-за того, что они не сделали достаточно взносов. Сейчас самозанятые уплачивают взносы в пенсионную систему по специальной формуле, в среднем это составляет около 24 тысяч в год.

«Они делают меньше взносов в систему, чем нужно для формирования пенсии. Мы предлагаем рассмотреть возможность полного перехода таких граждан на негосударственное пенсионное обеспечение. Сохранение нынешней ситуации приводит к серьезным дисбалансам», – подчеркнул Беляков.

Предлагаемая мера существенно снизит нагрузку на Пенсионный фонд и привлечет в НПФ дополнительные 100 миллиардов рублей. Единственный риск, по мнению эксперта, — это неэффективное инвестирование пенсионных средств или банкротство Негосударственного пенсионного фонда.

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