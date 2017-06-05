Более 100 тысяч цветов украсят мурманские парки

05 Июня 2017 года, 17:15

МУРМАНСК/ 5 июня/ БИ-ПОРТ – Ежегодно Мурманск украшают около 500 тысяч цветов, и это лето не станет исключением. Сотрудники городских парков и скверов приступили к подготовке клумб и конструкций для высадки цветов. В администрации ообщили, что центральная клумба на площади Пять Углов сменит свое привычное оформление, всего цветами украсят около 20 парков, включая сквер около драмтеатра, у памятника городам-побратимам, у театра Северного флота.

«Будет высажено более 100 тысяч цветов, – рассказала заместитель директора муниципального учреждения «Мурманские городские парки и скверы» Наталья Павлюк. – Мурманск украсят растения, уже зарекомендовавшие себя в северных условиях: это календула, львиный зев, маргаритка, петуния ампельная, бархатцы».

АГМ