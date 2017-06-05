18 региональных дорог отремонтирую в 2017 году

05 Июня 2017 года, 17:42

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 июня/ БИ-ПОРТ – В 2017 году запланирован ремонт 18 региональных автомобильных дорог. Об этом в ходе оперативного совещания сегодня сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрий Соснин.

В программу ремонта вошли наиболее востребованные направления, такие как Пиренга – Ковдор, Оленегорск – Ловозеро, дороги на Лотту и Саллу. Будут заасфальтированы четыре километра автоподъезда к селу Териберка. Также за счет средств регионального дорожного фонда на ряде участков будет произведено обустройство наружного освещения, тротуаров, дорожных ограждений барьерного типа.

«Субсидии в сумме 280 млн рублей на ремонт муниципальных дорог на конкурсной основе предоставлены 20 муниципальным образованиям. На этой и в начале следующей недели будут заключены все контракты, и начнутся ремонтные работы. Кроме того, Североморск и Кандалакша являются получателями субсидии на ремонт мостов и путепроводов в размере 48 млн рублей. Планируется выполнить реконструкцию двух мостов: на дороге Североморск – Североморск-3 и через реку Колвица», – сообщил Дмитрий Соснин.