На МегаФон.ТВ с 1 июня появился детский раздел

05 Июня 2017 года, 18:05

РОССИЯ/ 5 июня/ БИ-ПОРТ – С 1 июня 2017 года весь детский контент на МегаФон.ТВ собрали в отдельный раздел. Он объединил в себе более 15 детских каналов, включая Cartoon Network, Nickelodeon, Мульт, Тлум, Ani, а также популярные мультсериалы, такие как «Щенячий патруль», «Черепашки-ниндзя», «Джинглики», «Врумиз».

«МегаФон предлагает своим клиентам самые лучшие тарифы. Например, «Большой Детский» можно подключить всего за 15 рублей в день», – рассказала «Би-порту» пресс-секретарь ПАО «Мегафон» Ольга Кузичева.

На главной странице нового раздела в мобильных приложениях на Android и iOS, а также на Web и Smart TV, запущена возможность включить и выключить родительский контроль. Функция создана для того, чтобы у взрослых была возможность не пустить ребенка в «небезопасную зону», а так же избежать случайных покупок.

«Задача нового раздела – решить проблему родителей: чем бы занять ребенка. МегаФон.ТВ предлагает самые интересные детские фильмы и сериалы по выгодной цене, которые также можно будет закачать для просмотра оффлайн. В то время как взрослые с помощью функции родительского контроля смогут следить за контентом, который смотрит ребенок», – прокомментировал нововведение Директор Бизнес-направления «Видео» Андрей Кушнарев.