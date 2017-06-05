Мурманск: прогноз отключений на 6 июня

МУРМАНСК/ 5 июня - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 6 июня.
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:
09.00 – 16.00 ул. Калинина, 44, 71
ул. Шестой комсомольской батареи, 45
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
С 9 ЧАСОВ 5 ИЮНЯ ДО 17 ЧАСОВ 8 ИЮНЯ ул. Полярные Зори, 25 (корп. 1)
ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 17.00 ул. Молодежная (Росляково), 10
ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:
09.30 – 16.00 ул. Фрунзе, 17, 19, 21/4, 23/5, 25, 27
ул. Мурманская, 56, 58
ул. Гончарова, 20
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.