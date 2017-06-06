В центре Мурманска прорвало теплопровод

МУРМАНСК/ 6 июня/ БИ-ПОРТ – Сегодня в Мурманске произошел прорыв магистрального теплопровода от Центральной ТЭЦ. Прорыв был локализован оперативными действиями энергетиков.
«Внештатная ситуация произошла на пересечении улиц Воровского и Ленинградской. Вытекания теплоносителя на поверхность не произошло», сообщили «Би-порту» в Кольском филиале ТГК-1.
Ремонтные бригады работают на месте. Точное количество абонентов, оставшихся без тепла и горячей воды, устанавливается. По информации агентства речь может идти о более чем 300 домов.