Игорь Морарь встретился с Молодежной избирательной комиссией

06 Июня 2017 года, 10:30

МУРМАНСК/ 6 июня/ БИ-ПОРТ - В Молодежном центре гражданских инициатив прошла очередная встреча членов Молодежной избирательной комиссии города Мурманска с представителями мурманской политики. На этот раз гостем молодых активистов стал заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Игорь Морарь.

Игорь Николаевич рассказал об основных этапах своей биографии и опыте работы.

«Безусловно, молодежные инициативы важны для Мурманска, – подчеркнул Игорь Морарь. – Не за горами то время, когда ключевые решения в разных сферах городской жизни будет принимать именно сегодняшняя молодежь». Членство в молодежной избирательной комиссии – хороший старт для ребят, которые хотят познакомиться с работой депутатского корпуса, а также получить представление о структуре власти и принципах ее работы, о политических процессах, происходящих в обществе. Несмотря на плотный рабочий график, Игорь Николаевич беседовал с ребятами больше полутора часов. Он познакомился с каждым из них и ответил на вопросы. К слову, представители молодежного крыла оказались очень любознательными. Каковы этапы муниципальных выборов? Как создать команду единомышленников, которая поддержит на пути к успеху? На эти и другие вопросы ребята получили обстоятельные ответы.

Напомним, в состав первой молодежной избирательной комиссии, полномочия которой будут действовать два года, вошли десять северян от 16 до 25 лет, отобранных из 25 претендентов. Среди них – молодые учителя, студенты и старшеклассники.