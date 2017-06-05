В Мурманске горела заброшенная школа

06 Июня 2017 года, 11:03

МУРМАНСК/ 6 июня/ БИ-ПОРТ – Около трех часов тушили пожар в заброшенной школе Мурманска сегодня утром. Сообщение о возгорании на улице Сафоново, 18 поступило в МЧС в 1:06.

«Принадлежность двухэтажного здания устанавливается, на первом и втором этаже обгорела внутренняя обшивка на общей площади 80 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в 3:50», – рассказали «Би-порту» в МЧС по Мурманской области.

Погибших и пострадавших нет. На месте работало три пожарных подразделения расчета – 13 человек личного состава.

До 2012 года данное здание выполняло функции школьного учреждения, по мнению мурманчан, причиной пожара мог стать поджог.

Фото: Саша Константинопольский



