Депутаты хотят разрешить белорусским водителям беспрепятственно работать в России

06 Июня 2017 года, 12:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 6 июня/ БИ-ПОРТ – Депутаты Мурманской областной думы на заседании комитета по транспорту обсудили изменения в закон о безопасности дорожного движения, предусматривающий разрешение белорусским водителям беспрепятственно работать в России по своим водительским удостоверениям.

Необходимость данных корректировок обусловлена тем, что вступившие с 1 июня этого года поправки, не допускающие управление транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, идут в разрез с ранее принятыми международными договорами между Россией и Белоруссией в области обеспечения равных прав граждан.

Комитет принял решение поддержать законопроект.