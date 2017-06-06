МЧС: в Коле произошла вспышка бытового газа

06 Июня 2017 года, 12:35

КОЛА/ 6 июня/ БИ-ПОРТ – Стали известны подробности случившегося в квартире дома № 29 по проспекту Советский в Коле.

«Со слов газовой службы, в квартире произошло повышение давления в газовой среде при неправильной эксплуатации газового оборудования. Сообщение о происшествии поступило в аварийную газовую службу сегодня в 7:07», – рассказала «Би-порту» сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС по Мурманской области Наталья Козырева.

Результатом стала небольшая вспышка бытового газа – закопчена кафельная плитка на площади полквадратных метра.

«Расплавлен регулятор подачи газа на газовую плиту, но как такового возгорания в квартире не было», – подчеркнули в МЧС.

Напомним, из квартиры был госпитализирован мужчина, получивший ожоги.