Пассажиропоток мурманского аэропорта увеличился на 9%

06 Июня 2017 года, 12:55

МУРМАНСК/ 6 июня/ БИ-ПОРТ – За пять месяцев 2017 года услугами ОАО «Аэропорт Мурманск» воспользовались 298 тысяч пассажиров. Это количество выше прошлогоднего на 9%. На международных направлениях было обслужено почти 6 тысяч человек, согласно статистике аэропорта, это превышает показатель 2016 года на 162%. На внутренних линиях динамика также положительная – плюс 8%.

Рост на московском направлении составил около 12%, на архангельском – 17%.

«Это исторический максимум для аэропорта «Мурманск» по пассажиропотоку, обслуженному за первые пять месяцев года», – рассказали в ОАО «Аэропорт Мурманск». – В настоящий момент ведется работа по открытию дополнительных регулярных рейсов по России – Сочи, Анапа, Москва и Санкт-Петербург. В планах открытие регулярного сообщения на финском и турецком направлениях, в том числе путем привлечения новых авиаперевозчиков».

Напомним, с начала года маршрутная сеть аэропорта пополнилась калининградским направлением.