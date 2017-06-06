Что такое Русский мир решат в Ялте

06 Июня 2017 года, 13:28

РЕСПУБЛИКА КРЫМ/ 6 июня/ БИ-ПОРТ – Сегодня в Ялте на пленарном заседании Международного Ливадийского форума обсуждают концепцию Русского мира. Об этом «Известиям» сообщил глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев. По словам сенатора, в ближайшее время в Совете Федерации пройдут парламентские слушания на эту тему.

«Мы видим, что происходит в тех же странах Балтии. Мы видим, что происходит на Украине. Мы видим, что происходит в ряде других стран, где и позиции русского языка, и ситуацию с образованием на русском языке, и многие другие вопросы последовательно ужесточают, — подчеркнул сенатор.

По его мнению, отчасти это происходит из-за «отсутствия целостности концепции Русского мира». Поэтому Русский мир становится объектом атак.

Глава Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии при Общественной палате РФ Сергей Орджоникидзе отметил, что объединительным признаком должно являться не гражданство, а самоопределение человека как русского.

«Россия развивалась как многонациональное государство, скрепленное русским народом, русским языком и русской культурой, которые для всех нас родные, которые нас объединяют и не дают раствориться в этом многообразии», — подчеркнул он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе