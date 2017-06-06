Руководство «Косам» продолжает раздавать долги – осталось 5 из 21 миллиона

06 Июня 2017 года, 13:42

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 6 июня/ БИ-ПОРТ – Руководство ООО «Косам» выплатило еще около 10 миллионов своим сотрудникам – осталось пять. С января по апрель 207 сотрудников компании, которая занимается строительством на территории ЗАТО, не получали заработную плату. Общий размер задолженности составил свыше 21,8 миллиона рублей.

Напомним, в отношении генерального директора коммерческой организации заведено уголовное дело по статье 145.1 Уголовного кодекса. В мае благодаря работе следователей удалось погасить часть долга в размере 7 миллионов, вчера было выплачено еще 9,8 миллионов рублей. Изначально озвученный размер долга составлял 13 миллионов.

В 2015 году ООО «Косам» фигурировало в другом уголовном деле. Руководитель Общества дал взятку бывшему подполковнику.

Фото: Twitter