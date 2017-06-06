На «Олконе» появится новый дробильно-сортировочный комплекс

06 Июня 2017 года, 15:05

ОЛЕНЕГОРСК/ 6 июня/ БИ-ПОРТ - Оленегорский горно-обогатительный комбинат «Северстали» начал реализацию крупного инвестиционного проекта по установке дробильно-сортировочного комплекса.

Новое оборудование появится на промышленной площадке «Олкона» уже в этом году. Сейчас на въезде в Оленегорский карьер подготавливается площадка для его установки.

«Проект стоимостью свыше 130 млн рублей позволит «Олкону» производить щебень высокого качества как для собственных нужд, так и для продажи внешним клиентам», - подчеркнул исполнительный директор «Олкона» Алексей Борисов.

Кроме прибыли от продажи продукции сократятся издержки на перевозку пустой породы: расстояние до перегрузочных пунктов карьеров значительно меньше, чем дистанция до отвала, куда она отвозится в настоящее время. Горняки рассчитывают снизить расходы на топливо для автосамосвалов, сократить время на перевозку пустой породы, высвободить технику для перевозки руды. Сырье для нового комплекса будет подаваться железнодорожным транспортом с перегрузочных пунктов Кировогорского карьера и карьера имени XV-летия Октября. Производственная мощность оборудования – до 60 тысяч кубометров щебня в месяц. Отметим также, что на дробильно-сортировочном комплексе будут созданы новые рабочие места.